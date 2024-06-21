Radiotehnika выпустила первые в своей истории наушники

Александр



Возрождённый в 2023 году бренд аудиооборудования Radiotehnika выпустил в продажу наушники TD01С. Он не выпускал такие устройства даже во времена СССР, так что это можно считать довольно значимым событием.

Наушники мониторные, то есть с относительно ровной амплитудно-частотной характеристикой, что ценится в среде аудиофилов и звукорежиссёров. В них используются магнитные драйверы диаметром 45 мм, диапазон воспроизводимых частот — от 12 до 25000 Гц, сопротивление 32 Ом, максимальная выходная мощность — 1500 мВт.



Оголовье регулируемое, масса наушников 280 г, конструкция складная. В комплекте наушников есть кейс для переноски, переходник с 3,5 на 6,3 мм и два кабеля (прямой 3 м и витой 1 м). Также имеются две пары амбушюр — из экокожи и велюра.

Модель TD01С будет продаваться у дилеров Radiotehnika по цене около 12 тысяч рублей.

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