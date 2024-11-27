Ракету с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 2 вывезли на стартовый комплекс Восточного

Фото: Роскосмос / Артем Пылаев
Запуск запланирован на конец ноября.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Кондор-ФКА» № 2 намечается на 30 ноября в 00:50:25 по московскому времени. Спутник обеспечит наблюдение за акваторией Северного морского пути с орбиты, вне зависимости от погодных условий, а также в условиях полярной ночи.
«Кондор» — серия малых спутников дистанционного зондирования, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Два аппарата «Кондор» были выведены на орбиту в 2013-2014 годах.