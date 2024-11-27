Ракету с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 2 вывезли на стартовый комплекс Восточного

Артем

Фото: Роскосмос / Артем Пылаев

Запуск запланирован на конец ноября.

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Сегодня ракета космического назначения «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 2 была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты  «Роскосмоса» продолжили подготовку к пуску.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Кондор-ФКА» № 2 намечается на 30 ноября в 00:50:25 по московскому времени. Спутник обеспечит наблюдение за акваторией Северного морского пути с орбиты, вне зависимости от погодных условий, а также в условиях полярной ночи.

«Кондор» — серия малых спутников дистанционного зондирования, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Два аппарата «Кондор» были выведены на орбиту в 2013-2014 годах.
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Источник:
Роскосмос
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Комментарии

tellurian
+2079
tellurian
Надеюсь всё будет удачно.
Мам по запускам в разы превосходит Россию. Нас и Китай уже обогнал ;(
США — 125 (фалкон/9 116 из них)
Китай. — 57
Россия — 14
Новая Зеландия — 12 (2 в один день вчера с разных полушарий)
Это еще месяц впереди. У США много запусков.
11 минут назад
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