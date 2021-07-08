На этой неделе сайт AnandTech опубликовал расследование, обвинив компанию OnePlus в манипуляции с бенчмарками. Её флагманский смартфон OnePlus 9 Pro якобы показывает завышенные результаты в Geekbench, а в некоторых других приложениях в угоду автономности, наоборот, снижает производительность, иногда чуть ли не наполовину.
Компания OnePlus пояснила, с чем связаны необычные показатели производительности. По её словам, в OnePlus 9 Pro и некоторых других моделях действительно используются алгоритмы, которые искусственно снижают производительность процессора при работе с некоторыми приложениями, но на то есть важная причина.
OnePlus указывает, что такая оптимизация не связана с желанием увеличить время автономной работы смартфона за счёт отключения высокопроизводительных ядер процессора. Тестирование OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro показало, что некоторые приложения (например, Chrome) создают чрезмерную нагрузку на процессор, что приводит к его сильному нагреву и вызывает тротлинг (то есть снижение тактовой частоты для уменьшения выделяемого тепла). В результате нарушается плавность работы интерфейса и приложений, то есть смартфон начинает притормаживать. Инженеры OnePlus сочли целесообразным искусственно снижать производительность процессора при работе с ресурсоёмкими приложениями, составили их список и добавили в прошивку смартфонов с очередным обновлением.
При этом OnePlus не снижает производительность в тех приложениях, которым действительно необходимо задействовать всю мощь процессора, например, в бенчмарках и популярных играх. Компания подчёркивает, что ставит своей задачу улучшение производительности смартфонов и повышение удобства их использования, поэтому экспериментирует с разными способами достижения оптимальных результатов.
Поверим?
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru