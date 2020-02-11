Основной дисплей — 6,7-дюймовый FHD+ Dynamic AMOLED (21.9:9) Infinity Flex, 2636 x 1080, 425ppi

Внешний дисплей — 1,1-дюймовый Super AMOLED, 300 x 112, 303ppi

Фронтальная камера — 10МП селфи-камера: F2.4

Основная двойная камера — 12МП широкоугольная камера: Super Speed Dual Pixel автофокус, оптическая стабилизация, F1.8. Оптическая стабилизация для тыльной широкоугольной камеры. Цифровой зум до 8x. Запись HDR10+. Следящий автофокус

Процессор — 7-нм 64-битный восьмиядерный процессор 2,95ГГц (Максимальная тактовая частота) + 2,41ГГц + 1,78ГГц

Память — 8ГБ ОЗУ с 256ГБ встроенной памяти

Аккумулятор — 3 300 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также функции обратной беспроводной зарядки

Сегодня на мероприятии Unpacked 2020 компания Samsung официально представила свою новую раскладушку Galaxy Z Flip. Все предыдущие утечки подтвердились, он выглядит иначе, чем Galaxy Fold. Форм-фактор новинки соответствует недавнему Motorola Razr.Новинка разрабатывалась как полноценный смартфон с 6,7-дюймовым экраном, который складывается до компактного квадрата. Раскладушка с легкостью поместится почти в любой карман или сумку.Galaxy Z Flip также получил умный дисплей, который отображает уведомления, когда устройство закрыто. Вы сможете взаимодействовать с ними, например, если нажать на одно из них, то при следующем открытии смартфона будет первым делом открыто соответствующее приложение.По словам Samsung, 6,7-дюймовый OLED-дисплей покрыт ультратонким стеклом, которое способно складываться 200 000 раз. Новая технология получила название «Infinity Flex Display». Разрешение экрана составляет 2636 x 1080 с плотностью пикселей 425ppi, а соотношение сторон — 21,9: 9.Смартфон весом 183 грамма оборудован 64-разрядным восьмиядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ.Компания разработала новый шарнир, в механизме которого специальные ворсинки предотвращают попадание пыли внутрь. Что касается камер, то устройство оснащается 10-мегапиксельной селфи-камерой со светосилой F2.4 и основной двухкамерной системой, которая состоит из свершурокоугольного датчика на 12 МП и широкоугольным объективом с таким же разрешением. Камера умеет делать снимки в условиях слабого освещения с помощью фирменного «ночного режима». Помимо этого, появилась возможность съемки ночных роликов Hyperlapse.Galaxy Z Flip использует специальное программное обеспечение, позволяющее разделять на половину разложенный дисплей на два 4-дюймовых экрана. Samsung тесно сотрудничает с Google, поэтому новый «гибкий режим» отлично подходит для просмотра видео на YouTube.Также стало известно поддержки многозадачности с использованием нескольких окон для отображения в нижней и верхней половине экрана. Galaxy Z Flip поступит в продажу в США и Корее 14 февраля по цене 1 380 долларов.