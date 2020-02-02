Samsung Galaxy Z Flip

Вокруг нового складного смартфона от Samsung в сети уже не мало слухов. Автор многочисленных утечек Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал в своем Твиттере коротенькое видео с демонстрацией неанонсированной новинки.

Показанный на видео смартфон полностью соответствует рендерам, которые были ранее опубликованы. Устройство выполнено в пурпурном цвете корпуса, на тыльной стороне рядом с модулем камеры расположился дополнительный дисплей для отображения уведомлений и прочей информации.

Согласно предыдущим утечкам, смартфон получит 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2636 x 1080 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ. За автономную работу будет отвечать аккумулятор на 3300 мАч. Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip должна быть представлена на мероприятии Samsung Unpacked уже в этом месяце.



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