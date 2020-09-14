15 сентября Apple проведёт презентацию, на которой будет представлено несколько новых устройств. В том числе ожидается выпуск геомаячка AirTag, который находится в разработке примерно пару лет.
Журналист Джон Проссер опубликовал в твиттере рендеры AirTag. По его словам, изображения были нарисованы на основе видео, на котором был показан реальный продукт. Чтобы защитить источника утечки, пришлось перерисовать AirTag, но он будет выглядеть именно так, утверждает Проссер.
Ранее на YouTube был опубликован информационный ролик, в котором показаны настойки обновлённого приложения «Локатор», где появилась новая опция для поиска вещей в офлайне. В описании этой опции упоминается AirTag. Позже ролик был убран из общего доступа — Apple скрыла его настройками приватности. Из скриншота с видео следует, что AirTag работает без подключения к Wi-Fi и сотовым сетям. AirTag можно будет сопрягать с iPhone примерно так же легко, как наушники AirPods, колонку HomePod и любые другие устройства Apple. Через поиск в приложении «Локатор» можно увидеть местоположение этого гаджета.
AirTag можно будет сопрягать с iPhone примерно так же легко, как наушники AirPods, колонку HomePod и любые другие устройства Apple. Через поиск в приложении «Локатор» можно увидеть местоположение этого гаджета. Пользователь сможет купить любое количество геомаячков и прикрепить их к тем вещам, которые боится потерять. Как только связь с вещью будет потеряна или она удалится от пользователя на определённое расстояние, на смартфон придёт уведомление. Пользователь также сможет отмечать «безопасные зоны» — уведомление не придёт, если оставить там вещь с маячком.
Примечательно, что стартап Tile обвинял компанию Apple в нечестной конкуренции: она запретила его геомаячку использовать чип сверхширокополосной связи U1 в новых моделях iPhone, хотя его можно было бы применять для отслеживания местонахождения вещей.
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5-20 метров
смысла в них не вижу
если расстояние от 1 км до 5 км, то я бы взял
Так же предполагается использование на питомцах, как метки в авто,и в прочей технике, и даже летающей.
Единственное,что,вопрос времени.
Сейчас звучит странно, но в XIX веке паспорта ещё не изобрели (точнее, только начали изобретать) и по миру можно было путешествовать «с визитной карточкой».
Да что там XIX век; в СССР (и даже в 90-х!) билет на поезд можно было купить без паспорта, сейчас звучит как фантастика:
— вам куда?
— мне в Благовещенск
Отдал деньги и купил, и сел и поехал...
Как можно так жить? Идиоты примитивные, правда?