15 сентября Apple проведёт презентацию, на которой будет представлено несколько новых устройств. В том числе ожидается выпуск геомаячка AirTag, который находится в разработке примерно пару лет.

Журналист Джон Проссер опубликовал в твиттере рендеры AirTag. По его словам, изображения были нарисованы на основе видео, на котором был показан реальный продукт. Чтобы защитить источника утечки, пришлось перерисовать AirTag, но он будет выглядеть именно так, утверждает Проссер.
AirTag напоминает крупную монету, наклеенную на пластиковую основу. В основе этого аксессуара лежит чип U1, разработанный компанией Apple. Этот чип также используется в нескольких новых моделях iPhone для точного определения устройств, между которыми производится обмен данными. На AirTag нанесён логотип Apple и указано, какие беспроводные стандарты использует гаджет.

Ранее на YouTube был опубликован информационный ролик, в котором показаны настойки обновлённого приложения «Локатор», где появилась новая опция для поиска вещей в офлайне. В описании этой опции упоминается AirTag. Позже ролик был убран из общего доступа — Apple скрыла его настройками приватности. Из скриншота с видео следует, что AirTag работает без подключения к Wi-Fi и сотовым сетям. AirTag можно будет сопрягать с iPhone примерно так же легко, как наушники AirPods, колонку HomePod и любые другие устройства Apple. Через поиск в приложении «Локатор» можно увидеть местоположение этого гаджета.

AirTag

AirTag можно будет сопрягать с iPhone примерно так же легко, как наушники AirPods, колонку HomePod и любые другие устройства Apple. Через поиск в приложении «Локатор» можно увидеть местоположение этого гаджета. Пользователь сможет купить любое количество геомаячков и прикрепить их к тем вещам, которые боится потерять. Как только связь с вещью будет потеряна или она удалится от пользователя на определённое расстояние, на смартфон придёт уведомление. Пользователь также сможет отмечать «безопасные зоны» — уведомление не придёт, если оставить там вещь с маячком.

Примечательно, что стартап Tile обвинял компанию Apple в нечестной конкуренции: она запретила его геомаячку использовать чип сверхширокополосной связи U1 в новых моделях iPhone, хотя его можно было бы применять для отслеживания местонахождения вещей.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Упоминание единой подписки Apple найдено в Apple Music Упоминание единой подписки Apple найдено в Apple Music

Apple выпустила восьмые бета-версии iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14 для разработчиков Apple выпустила восьмые бета-версии iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14 для разработчиков

Утечка: iPhone 12 5G запустят в конце октября Утечка: iPhone 12 5G запустят в конце октября