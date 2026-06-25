Раскрыт дизайн нового Nothing Phone (4b)
Изображения представили перед релизом в Индии.
Судя по официальным рендерам компании, Phone (4b) позаимствовал внешность у линейки Phone (4a), при этом не лишен собственной уникальности. Он сохраняет прозрачную эстетику Nothing, но только в области блока камер, как у Phone (4a) Pro. Остальная часть задней крышки лаконично чиста. По традиции смартфон оснастили компактным Glyph Bar — аккуратными светодиодными элементами.
По словам бренда, корпус Nothing Phone (4b) станет крепче и эргономичнее. На официальных рендерах модель представлена в синем цвете, но если верить слухам, в продажу также поступит черно-белая версия.
Начинку Phone (4b) пока держат в строгом секрете. Ориентироваться можно только на тесты Geekbench, среди которых засечен чип Snapdragon 6 Gen 4 в связке с 8 ГБ «оперативки» и Android 16.
Релиз Nothing Phone (4b) ожидается 7 июля в Индии. Предварительный ценник — ~$320 (~24 тыс руб).
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