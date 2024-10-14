Раскрыт дизайн новых Xiaomi Smart Band 9 Pro

Артем
Нововведения сделали гаджет более привлекательным.

Рендеры грядущего фитнесс-браслета представил инсайдер Ytechb. Форм-фактор остался прежним и мало чем отличается от предшественника. Однако есть детали, претерпевшие изменения. Края экрана теперь скругленные, а не плоские, как это было в модели Xiaomi Smart Band 8 Pro. Покрытие корпуса стало матовым. Переделали застежку на ремешке, а соединение браслетом повторяет крепление часов Apple Watch. 

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Предполагается, что Xiaomi Smart Band 9 Pro выйдет в черном, серебристом, розовом и, вероятно, золотом цвете. Характеристики модели на данный момент не раскрываются. Новинку могут представить уже этой осенью, вместе со смартфонами Xiaomi 15.

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А если вам больше нравятся компактные варианты, читайте наш обзор Xiaomi Smart Band 9. В нем наш главный редактор Георгий лямин рассказывает не только о возможностях новинки, но и чем бюджетный фитнесс-браслет круче навороченных Apple Watch.
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Источник:
Ytechb
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