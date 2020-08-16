Galaxy S20 FE

В скором времени компания Samsung представит удешевлённую версию флагманского смартфона Galaxy S20. Она будет называться Galaxy S20 FE (или Fan Edition). Инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры этого устройства.

Новинка будет стоить заметно дешевле, чем Galaxy S20, хотя он сохранит часть флагманских характеристик. Ожидается, что Galaxy S20 Fan Edition будет выпущен ограниченным тиражом и не во всех странах. Его выпуск, по слухам, состоится не ранее октября.
Известно, что в Galaxy S20 Fan Edition используется флагманский процессор Snapdragon 865, AMOLED-экран диагональю 6,5 дюймов с частотой обновления 120 Гц, 6 или ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом до 512 ГБ. Корпус смартфона защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Он пластиковый, но сохранил металлическую боковую рамку. Линейного выхода для наушников и коронок не предусмотрено, музыку и аудиокниги можно слушать через Bluetooth или наушники с USB-разъёмом.

Фронтальная камера 32-мегапиксельная, она размещена в небольшом вырезе в верхней части экрана. В основной камере используются три модуля: 12-мегапикельный основной (как в обычной модели Galaxy S20), 12-мегапиксельный широкоугольный и 8-мегапиксельный телевик с 3-кратным оптическим зумом.


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