Раскрыт первый минус iPhone 17, которого давно нет в Android

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Пока китайские Android-смартфоны соревнуются в скорости зарядки, «купертиновцы» едва заметно продвигаются в этой области. Так аналитик цепочки поставок Apple Джефф Пу сообщает, что iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут поддерживать скорость проводной зарядки до 35 Вт, что всего на пять единиц выше шестнадцатых «прошек». Согласно прошлогодним тестам, пиковая скорость зарядки iPhone 16 Pro составила 37 Вт. Однако неизвестно как долго смартфон поддерживал эти цифры.Стоит отметить, что Пу рассказал только о проводной зарядке, возможности беспроводной MagSafe для каких-либо моделей iPhone 17 остаются в секрете. Напомним, что модели iPhone 16 могут заряжаться мощностью до 25 Вт «по воздуху».