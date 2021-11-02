Сайт Anandtech нашёл подтверждение догадкам, о которых его коллеги с Notebookcheck говорили ещё в августе — ещё до анонса новых флагманских смартфонов Google. Теперь, когда Pixel 6 и Pixel 6 Pro появились в продаже, подтвердилось, что используемый в них процессор Tensor на самом деле является разработкой Samsung, а не Google.
Процессор Tensor из Pixel 6 и Pixel 6 Pro это чип Exynos, созданный инженерами Samsung. Он представляет собой промежуточный этап развития между процессором Exynos 2100, устройства с которыми уже продаются, и ещё не выпущенным процессором Exynos 2200. Как выяснилось, в коде ядра Pixel 6 и Pixel 6 Pro упоминается процессор Exynos 9845 с техническим номером S5E9845 (для сравнения: S5E9840 это номер Exynos 2100, именно так этот процессор обозначен в технической документации Samsung).
Впрочем, несмотря на многочисленные сходства, у Tensor всё же есть отличия от Exynos 2100. Они касаются строения центрального процессора, настройки графического чипа и процессора обработки изображения, нейронного чипа, а также расположения 5G-модема (у Tensor этот модем вынесен за пределы SoC, а у Exynos 2100 он интегрированный).
В любом случае очевидно, что компания Google не создавала процессор Tensor с нуля, а просто попросила Samsung слегка модифицировать Exynos 2100. Очевидно, что для неё это было делом чести, ведь она хочет конкурировать напрямую с Apple (а в iPhone используются только процессоры собственной разработки Apple и они значительно обгоняют конкурентов). Кроме того, Google позиционирует смартфоны Pixel как эксклюзивные гаджеты, которым доступны технологии, невозможные на смартфонах других производителей. Как мы видим, это неправда, а с учётом того, что Samsung продаёт свои процессоры сторонним производителям, как Samsung, так и другие компании могут выпускать смартфоны, ничем не уступающие «пикселям».
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Квалклом дорогие.