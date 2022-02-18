45 лет назад компания Apple выпустила свой первый продукт — компьютер Apple-1. В мире сохранилось несколько десятков этих устройств, и на материнской плате у многих из них вручную подписан серийный номер в формате 01-00##. Фанаты Apple давно задавались вопросом, кто рисовал эти серийники, но компания отмалчивалась, предпочитая держать это в тайне.
Немного окунёмся в историю: Стив Возняк говорил, что это не он, Стив Джобс тоже, по слухам, открещивался, Дэниэл Коттке, занимавшийся сборкой и тестированием некоторых плат, отрицал свою причастность. Некоторые полагали, что серийные номера были добавлены в магазине Byte, который купил партию первых пятидесяти компьютеров, но его владелец Пол Террелл утверждал, что такого не было.
Решением загадки всерьёз занялся Ахим Бак, куратор Apple-1 Registry — базы данных, в которую заносится информация обо всех известных экземплярах Apple-1. Он прихватил с собой два компьютера Apple-1 И полетел в Лос-Анжелес, чтобы передать их фирме PSA, которая специализируется на почерковедческой экспертизе.
Специалисты PSA изучили надписи на материнских платах компьютеров, которые к ним привезли, а также проанализировали фотографии, на которых изображены серийники других экземпляров Apple-1. Они сравнили особенности написания символов с почерком людей, которые могли быть тем или иным образом причастны к сборке или продаже этих компьютеров.
Спустя три месяца исследований был готов вердикт: серийные номера на Apple-1 писал лично Стив Джобс.
Теперь, когда это подтверждено официально, компьютеры Apple-1 с рукописными серийными номерами наверняка будут продаваться на аукционах дороже, чем раньше. Обладателям таких компьютеров, чтобы получить за них больше, придётся проводить экспертизу, подобную этой, которая подтвердит, что серийник был написан Стивом Джобсом, а не кем-то другим.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: