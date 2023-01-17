Раскрыт секрет, почему айфоны качественные, а андроид-смартфоны нет

Александр



Издание Bloomberg рассказало о подходе компании Foxconn к сборке смартфонов для различных брендов. Как выяснилось, на производстве iPhone занято в 12 раз больше сотрудников, чем на линиях, где собирают устройства на базе Android.

Китайские вендоры не особенно требовательны к качеству своих смартфонов, поэтому они резервируют под сборку продукции приблизительно сто сотрудников Foxconn. Компания Apple намного строже подходит к контролю качества, в результате чего Foxconn приходится выделять под её нужды около 1200 работников. Они отвечают за полный цикл сборки — от доставки и распределения компонентов, из которых состоят смартфоны, до отправки готовой продукции со складов фабрики.

Большее внимание на всех этапах производства ведёт к увеличению качества продукта и уменьшению процента брака как в процессе сборки, так и выявленного уже после продажи потребителям. Но это также увеличивает себестоимость смартфонов, а этот показатель критичен для китайских компаний, которые реализуют свою продукцию по гораздо более низким ценам, чем Apple. Стоит держать это в голове, когда вы видите андроид-смартфон, который стоит дешевле айфона, хоть и обладает более инновационными характеристиками.

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Комментарии

–882
n0mer
И для кого эта чухня придумана? Эти пидоры в руках какой-нибудь самсунг или хуавей держали?
час назад в 22:45
#
YABLOKOFON
+110
YABLOKOFON n0mer
Щас бы корейский Самсунг с хуавем равнять 🤡
час назад в 22:54
#
tellurian
+4956
tellurian
Только брака стало больше за последние годы
час назад в 23:14
#
Alex Levi
+69
Alex Levi
вот так людей и вводят в заблуждение и появляются мифы
36 минут назад
#
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