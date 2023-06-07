Раскрыт старт продаж realme GT3 в России

Россия станет первой, где появится смартфон со скоростной зарядкой 240 Вт, интерактивным дизайном с RGB подсветкой и глобальной прошивкой.Одной из главных особенностей смартфона realme GT3 стала сверхбыстрая зарядка мощностью 240 Вт. С ее помощью аккумулятор ёмкостью 4600 мАч можно подзарядить с нуля до 20% всего за 80 секунд. До 50% устройство заряжается за 4 минуты, а для полной зарядки требуется всего 9 минут 30 секунд.Добиться такой скорости удалось за счет трех инновационных технологий: новой зарядной архитектуры 240 Вт с тремя контроллерами для одновременной зарядки; зарядного кабеля на 12А с увеличенной на 20% электропроводностью; и первого в мире двойного нитрид-галлиевого зарядного блока.Причем технология не убивает аккумулятор, realme GT3 гарантирует ёмкость не менее 80% даже после 1600 циклов зарядки, что в два раза превышает отраслевой стандарт. Жидкостная система охлаждения с испарительной камерой и графеновой пластиной, покрывает больше половины аккумулятора и обеспечивает максимальную безопасность устройства. Огнестойкая конструкция по стандарту PS3, 13 температурных датчиков и 60 уровней защиты, были одобрены компанией TÜV Rheinland, что подтверждается соответствующими сертификатами.Инновационные технологические возможности realme GT3 переданы и в его дизайне. Сквозь прозрачное стекло рядом с модулем камеры виден интерфейс с RGB-подсветкой, который выводит процесс взаимодействия со смартфоном на новый уровень. Индикатор сообщит о состоянии заряда смартфона, входящих звонках и сообщениях, а также об обратном отсчете при установленном таймере на фотосъемку. Интерфейс предоставляет широкие возможности для персонализации: можно выбрать один из 25 различных цветов, 2 ритмов и 5 скоростей пульсации.Старт продаж смартфона realme GT3 в России намечен на 15 июня 2023 года. Подробные технические характеристики компания раскроет ближе к релизу.