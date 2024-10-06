Раскрыта дата релиза новинок от Apple. Ждать совсем недолго

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О старте продаж сообщил авторитетный журналист Марк Гурман.Об этом журналист Bloomberg рассказал в своей последней информационной сводке, посвященной Apple. До конца октября «купертиновцы» представят новые MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max и двумя диагоналями экранов: на 13 и 16 дюймов. Улучшенный процессор M4 получит iMac, а компактный Mac mini будет доступен с чипами M4 и M4 Pro. Также ожидается обновление iPad mini 7.Если информация окажется достоверной, продажи устройств стартуют уже 1 ноября.