Раскрыта дата выхода линейки Xiaomi 13 и оболочки MIUI 14
Артем Фунтиков —
Также будут представлены умные часы Watch S2 и беспроводные наушники Buds 4. Презентация состоится первого декабря в Китае.
Согласно официальным тизерам в этом году компания представит две модели смартфонов — Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. На изображениях видно, что дисплеи устройств отличаются. Предположительно, старшая модель получит экран со скругленными краями, младшая — плоский.
Если верить сообщениям из Twitter, новинки получат защиту от воды и пыли по стандарту IP 68, а слитые в сеть рендеры подразумевают широкий выбор цветов гаджета.
Помимо смартфонов Xiaomi представит новые Bluetooth-наушники Buds 4 и смарт-часы Watch S2, а также расскажет об обновленной оболочке MIUI 14.
Ранее, проверенный инсайдер заявлял, что линейка смартфонов Xiaomi 13 получит лучшие дисплеи на рынке Android-смартфонов.
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