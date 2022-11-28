Xiaomi

Раскрыта дата выхода линейки Xiaomi 13 и оболочки MIUI 14

Артем
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Также будут представлены умные часы Watch S2 и беспроводные наушники Buds 4. Презентация состоится первого декабря в Китае.

Согласно официальным тизерам в этом году компания представит две модели смартфонов — Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. На изображениях видно, что дисплеи устройств отличаются. Предположительно, старшая модель получит экран со скругленными краями, младшая — плоский. 

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Если верить сообщениям из Twitter, новинки получат защиту от воды и пыли по стандарту IP 68, а слитые в сеть рендеры подразумевают широкий выбор цветов гаджета.

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Помимо смартфонов Xiaomi представит новые Bluetooth-наушники Buds 4 и смарт-часы Watch S2, а также расскажет об обновленной оболочке MIUI 14.

Ранее, проверенный инсайдер заявлял, что линейка смартфонов Xiaomi 13 получит лучшие дисплеи на рынке Android-смартфонов.
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Источник:
Gizmochina
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