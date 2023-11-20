Раскрыта дата выхода Samsung S24

Артем
феркые.png
Фото: Wccftech

Новую линейку смартфонов представят на мероприятии Galaxy Unpacked. Уже на следующий день откроются предзаказы, а на руках новинка окажется до конца месяца.

Как сообщает ресурс Wccftech, ссылаясь на собственные источники, серия Galaxy S24 будет выпущена 17 января 2024 года. Мероприятие Galaxy Unpacked пройдет в Сан-Хосе, штат Калифорния. Для предзаказа смартфоны будут доступны с 18 января, а с 26 по 30 января, покупатели уже смогут открыть коробку с новинкой. Те кто желает подождать появление линейки на полках магазинов, придется подождать до 30 января.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Стоимость линейки Samsung S24 пока неизвестна.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Wccftech
Cсылки по теме:
Глава Samsung может снова загреметь в тюрьму
Samsung выпустила недорогой внешний SSD T5 EVO на 8 ТБ
iPhone 16 получит новые эксклюзивные OLED-дисплеи Samsung, которые потребляют меньше энергии

Рекомендации

Рекомендации

Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra
Назван самый лучший смартфон в мире. 5 лет гарантии и 10 лет обновлений
Замечен первый неприятный минус iPhone 15 Pro
Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

SithV
+1607
SithV
мда, решение хуже некуда) и на праздники к подарочному сезону не успеют, и продажи актуальной линейки сорвут тк кто будет за месяц до релиза новой модели покупать прошлогоднюю?!))
53 минуты назад
#