Раскрыта дата выхода Samsung S24

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Новую линейку смартфонов представят на мероприятии Galaxy Unpacked. Уже на следующий день откроются предзаказы, а на руках новинка окажется до конца месяца.Как сообщает ресурс Wccftech, ссылаясь на собственные источники, серия Galaxy S24 будет выпущена 17 января 2024 года. Мероприятие Galaxy Unpacked пройдет в Сан-Хосе, штат Калифорния. Для предзаказа смартфоны будут доступны с 18 января, а с 26 по 30 января, покупатели уже смогут открыть коробку с новинкой. Те кто желает подождать появление линейки на полках магазинов, придется подождать до 30 января.Стоимость линейки Samsung S24 пока неизвестна.