Раскрыта стоимость смартфонов Honor 400 и Honor 400 Pro в России

Артем
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Старт предзаказов на субфлагманы с продвинутыми камерами совсем скоро.

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Российские ретейлеры готовятся к старту продаж смартфонов Honor 400 и Honor 400 Pro, сообщает портал iXBT.com. 

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«Базовый» субфлагман Honor 400 с «плоским» дизайном снабдили чипом Snapdragon 7 Gen 3, «оперативкой» на 12 ГБ и аккумулятором емкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки на 80 Вт. Один из двух модулей основной камеры получил 200-мегапиксельный сенсор.

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Дизайн Honor 400 Pro более скругленный. «Прошка» работает на Snapdragon 8 Gen 3, а также имеет дополнительный телевик на 50 МП. Емкость батареи заявлена та же — 6000 мА·ч, но обещана быстрая зарядка мощностью 100 Вт.

Реклама новинок уже появилась в торговых центрах — крупные торговые сети анонсируют приём предзаказов с 1 июля. Цена Honor 400 стартует от 44 тыс руб, а Honor 400 Pro — от 65 тыс руб и будет зависеть от конфигурации памяти.
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Источник:
IXBT
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