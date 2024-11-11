Раскрыта тайна загадочного расположения кнопки включения в новом Mac mini







На китайской видеоплатформе Bilibili появился необычный обзор нового неттопа Mac mini M4, в котором автору видео удалось задать несколько вопросов топ-менеджерам Apple — Грегу Джосвиаку и Джону Тернусу. На китайской видеоплатформе Bilibili появился необычный обзор нового неттопа Mac mini M4, в котором автору видео удалось задать несколько вопросов топ-менеджерам Apple — Грегу Джосвиаку и Джону Тернусу. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

К счастью, мы получили ответ на самый интригующий вопрос: «почему кнопку включения в новых Mac mini разместили на нижней части с задней стороны?». Спойлер: в Apple настолько обленились, что не стали искать более уникальных решений.Топ-менеджеры компании ответили, что уменьшенный размер заставил инженеров изменить расположение кнопки, поскольку она заняла бы много места на остальной части корпуса. Тернус также заявил, что, несмотря на изменение положения кнопки питания, к ней легко получить доступ: всё, что нужно сделать пользователю — «просто засунуть палец».Также представители компании уверены, что большинство владельцев Mac mini предпочтут перевести свое оборудование в спящий режим, а не полностью выключать его.