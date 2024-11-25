Раскрыта толщина iPhone 17 Air. Тоньше просто некуда







Авторитетный инсайдер и журналист Уэйн Ма из The Information раскрыл ключевые особенности самого инновационного девайса Apple 2025 года — iPhone 17 Air. Авторитетный инсайдер и журналист Уэйн Ма из The Information раскрыл ключевые особенности самого инновационного девайса Apple 2025 года — iPhone 17 Air. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным источника, Apple тестирует несколько прототипов с толщиной от 5 до 6 мм, что сделает будущий смартфон самым тонким iPhone в истории. Для сравнения, толщина iPhone 16 составляет 7,8 мм, а iPhone 16 Pro — 8,25 мм.Однако из-за сверхтонкой конструкции компании придётся пойти на некоторые компромиссы в дизайне. В частности, iPhone 17 Air не получит лоток для физической SIM-карты, а также в нём будет всего один динамик в верхней части дисплея, поскольку в корпусе не хватит места для второго динамика на нижнем торце.Как и предполагалось ранее, iPhone 17 Air будет оснащён собственным 5G-модемом Apple. Кроме того, в девайсе будет установлена батарея меньшей ёмкости, чем в текущих моделях iPhone.А самое главное — в iPhone 17 Air будет всего одна основная камера. Пока девайс находится на этапе ранних производственных испытаний в Foxconn. Главная проблема Apple на текущий момент — размещение аккумулятора и некоторых других компонентов в сверхтонком корпусе.Ранее в сети появилась информация, что iPhone 17 Air получит 6,6-дюймовый дисплей, алюминиевый корпус, чип A19, Face ID с Dynamic Island, одну камеру на 48 Мп и фронталку на 24 Мп, а также 8 ГБ оперативной памяти для работы Apple Intelligence.Ожидается, что Apple представит первый iPhone Air в сентябре 2025 года вместе со стандартными моделями iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.