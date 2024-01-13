Раскрыто важное нововведение флагманов Samsung Galaxy S24

Артем
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Модели Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra получат увеличенный срок поддержки обновлений. Патчи будут приходить вплоть до 2031 года. Об этом сообщает ресурс Android Headlines.

Как сообщает источник, речь идет не только о патчах безопасности, вся линейка Samsung Galaxy S24 будет ежегодно обновляться до последней версии Android и оболочки One UI. Таким образом к закату поддержки флагманы получат Android 21. Напомним, что ранее апдейты для смартфонов бренда прилетали в течение 5 лет.

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Таким образом Samsung приравняет себя с iPhone и Google Pixel, поддержка которых длиться 6-7 лет.
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Источник:
Android Headlines
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