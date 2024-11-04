Раскрыто железо PlayStation 5 Pro

Артем
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Блогер, получивший на руки консоль, слил ее характеристики за несколько дней до релиза.

Выход PS5 Pro, обновленной версии консоли от Sony, состоится 7 ноября. Некоторые пользователи, имея на руках новинку, успели покопаться в начинке.
Так бразильский ютубер Tez раскрыл все характеристики PlayStation 5 Pro. Теперь в консоли на 2 ГБ «оперативки» больше. Скорее всего, апгрейд предназначен для запуска операционной системы, чтобы разработчики могли использовать в своих играх полноценные 16 ГБ.

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Полные характеристики PlayStation 5 Pro:

• Процессор: AMD Ryzen Zen 2, 8 ядер, 16 потоков;
• Графический чип: RDNA на 16,7 TFLOPS (было 10 TFLOPS);
• Оперативная память: 16 ГБ GDDR6  +  2 ГБ DDR5;
• Мощность: 390 Вт (было 350 Вт);
• Накопитель: SSD объемом 2 ТБ.


Как заявляет Sony, вычислительная мощность PS5 Pro на 67% выше текущей консоли, что позволяет ускорить рендеринг примерно на 45%.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

+4
shak
Зааааачееееем онаааааа ??? У меня 5 , а игр как не было так и нету практически !!!!! 80-90 % игр для ps 4 . Что за факап
Сегодня в 13:33
#
kardigan
+3763
kardigan shak
Чтоб была бро😀
час назад в 16:17
#
Mers
+5316
Mers
Надо за эти деньги брать ПК и не париться. Выгоды и функционала больше.
21 минуту назад
#

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