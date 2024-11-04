Раскрыто железо PlayStation 5 Pro

Блогер, получивший на руки консоль, слил ее характеристики за несколько дней до релиза.Выход PS5 Pro, обновленной версии консоли от Sony, состоится 7 ноября. Некоторые пользователи, имея на руках новинку, успели покопаться в начинке.Так бразильский ютубер Tez раскрыл все характеристики PlayStation 5 Pro. Теперь в консоли на 2 ГБ «оперативки» больше. Скорее всего, апгрейд предназначен для запуска операционной системы, чтобы разработчики могли использовать в своих играх полноценные 16 ГБ.Полные характеристики PlayStation 5 Pro:: AMD Ryzen Zen 2, 8 ядер, 16 потоков;RDNA на 16,7 TFLOPS (было 10 TFLOPS);16 ГБ GDDR6 + 2 ГБ DDR5;390 Вт (было 350 Вт);SSD объемом 2 ТБ.Как заявляет Sony, вычислительная мощность PS5 Pro на 67% выше текущей консоли, что позволяет ускорить рендеринг примерно на 45%.