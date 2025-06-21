Раскрыты дизайн и характеристики Nothing Phone (3)

Характеристики Nothing Phone (3):
• Дисплей: 6,7-дюйма, LTPO OLED-матрица с разрешением 1.5К
• Процессор: Snapdragon 8s Gen 4
• Камеры: основная — 50 МП, широкоугольная — 50 МП, 3-кратный телевик — 50 МП), фронтальная — 50 МП
• Аккумулятор: 5150 мА·ч, быстрая зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная и реверсивная зарядка
• Другое: еSIM, NFC
• ОС: Android 15, Nothing OS 3.5
По слухам, цена смартфона составит 799 долларов (~63 тыс руб). Релиз Nothing Phone (3) ожидается 1 июля одновременно с наушниками Nothing Headphones (1), дизайн которых также раскрыли.