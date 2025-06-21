Раскрыты дизайн и характеристики Nothing Phone (3)

Артем
Информацию о будущей модели смартфона Nothing Phone (3) слил Gadget Bits. В своем X-аккаунте инсайдер опубликовал размытый рендер, благодаря которому можно понять расположение модулей камеры, вспышки, а также Glyph Matrix, что пришел на смену светодиодным полосам. В тексте сообщения расписаны подробности о начинке смартфона.

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Характеристики Nothing Phone (3):

Дисплей: 6,7-дюйма, LTPO OLED-матрица с разрешением 1.5К
• Процессор: Snapdragon 8s Gen 4
• Камеры: основная — 50 МП, широкоугольная — 50 МП, 3-кратный телевик — 50 МП), фронтальная — 50 МП
• Аккумулятор: 5150 мА·ч, быстрая зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная и реверсивная зарядка
• Другое: еSIM, NFC 
• ОС: Android 15, Nothing OS 3.5

По слухам, цена смартфона составит 799 долларов (~63 тыс руб). Релиз Nothing Phone (3) ожидается 1 июля одновременно с наушниками Nothing Headphones (1), дизайн которых также раскрыли.
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Источник:
X
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