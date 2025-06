Раскрыты дизайн и характеристики Nothing Phone (3)

Информацию о будущей модели смартфона Nothing Phone (3) слил Gadget Bits. В своем X-аккаунте инсайдер опубликовал размытый рендер, благодаря которому можно понять расположение модулей камеры, вспышки, а также Glyph Matrix , что пришел на смену светодиодным полосам. В тексте сообщения расписаны подробности о начинке смартфона. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Характеристики Nothing Phone (3):: 6,7-дюйма, LTPO OLED-матрица с разрешением 1.5К: Snapdragon 8s Gen 4: основная — 50 МП, широкоугольная — 50 МП, 3-кратный телевик — 50 МП), фронтальная — 50 МП: 5150 мА·ч, быстрая зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная и реверсивная зарядка: еSIM, NFC: Android 15, Nothing OS 3.5По слухам, цена смартфона составит 799 долларов (~63 тыс руб). Релиз Nothing Phone (3) ожидается 1 июля одновременно с наушниками Nothing Headphones (1), дизайн которых также раскрыли