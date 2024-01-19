Раскрыты главные особенности новой кнопки iPhone 16

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По данным многочисленных инсайдеров Apple планирует добавить новую кнопку «захвата» в топовые модели iPhone 16. Теперь в сети появилась информация о том, как она будет работать.Издание The Information поделилось некоторыми новыми подробностями о жестах, которые кнопка «захвата» будет поддерживать. Интересно, что источник ссылается на механическую кнопку, которая будет реагировать на нажатия и прикосновения.Пользователи iPhone 16 смогут изменять масштаб свайпами по кнопке, фокусироваться легким касанием и активировать запись сильным нажатием.Судя по всему, новая кнопка появится под клавишей питания. Сейчас американские модели iPhone использует это пространство на рамке под расположение антенны mmWave, но в следующем поколении устройств она переместится на левую грань.Стоит отметить, что Apple ещё не завершила разработку дизайна iPhone 16, поэтому функции и дизайн кнопки могут измениться в будущем.