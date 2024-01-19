Раскрыты главные особенности новой кнопки iPhone 16

Фархад
16

По данным многочисленных инсайдеров Apple планирует добавить новую кнопку «захвата» в топовые модели iPhone 16. Теперь в сети появилась информация о том, как она будет работать.

Издание The Information поделилось некоторыми новыми подробностями о жестах, которые кнопка «захвата» будет поддерживать. Интересно, что источник ссылается на механическую кнопку, которая будет реагировать на нажатия и прикосновения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Пользователи iPhone 16 смогут изменять масштаб свайпами по кнопке, фокусироваться легким касанием и активировать запись сильным нажатием.

Судя по всему, новая кнопка появится под клавишей питания. Сейчас американские модели iPhone использует это пространство на рамке под расположение антенны mmWave, но в следующем поколении устройств она переместится на левую грань.

Стоит отметить, что Apple ещё не завершила разработку дизайна iPhone 16, поэтому функции и дизайн кнопки могут измениться в будущем.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple сэкономит кучу денег на iPhone 16 Pro, но покупатели от этого будут страдать
iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станут огромными. Таких айфонов еще не было
Самая ожидаемая модель iPhone не выйдет в 2024-м

Рекомендации

Рекомендации

Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России
В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии