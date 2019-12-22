



В скором времени компания Samsung выпустит недорогую версию флагманского фаблета Galaxy Note10. Некоторые характеристики этого смартфона будут топовыми, но производителю пришлось пойти на некоторые компромиссы, чтобы снизить его стоимость.



Galaxy Note10 Lite получит не закруглённый по краям экран, а полностью плоский с тонкими гранями рамки. При этом у него сохранится стилус, стеклянный корпус с градиентной расцветкой, фронтальная камера, размещённая в небольшом кругом вырезе и основная камера с тремя сенсорами и светодиодной вспышкой.







Характеристики Galaxy Note10 Lite:



Android 10 с оболочкой Samsung One UI 2

8-ядерный процессор Exynos 9810 с тактовой частотой 2,7 ГГц

AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей), 398 ppi, поддержкой HDR и фильтром синих оттенков

Тройная основная камера (12 Мп Ultra Pixel, 12 Мп широкоугольный сенсор, 12 Мп с телефото-линзой и двукратным оптическим зумом)

Фронтальная камера 32 Мп

6 ГБ оперативной памяти

128 ГБ постоянной памяти, слот для карты памяти, поддержка облачных хранилищ Samsung, Google, Microsoft

Модули Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, WiFi AC (2.4 + 5 GHz), WiFi direct, Smart View

Звук Dolby Atmos, 3,5-мм аудиовыход

Сканер отпечатков пальцев, распознавание лица, система защиты Knox

Стилус S Pen с поддержкой 4096 градаций силы нажатия

Поддержка сетей связи 2G, 3G, 4G

Геолокация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Габариты 163,7×76,1×8,7 мм

Масса 198 г

Ожидается, что этот смартфон будет выпущен в январе 2020 года. Сколько он будет стоить, пока неизвестно. Оригинальная модель Galaxy Note10 продаётся в российском интернет-магазине Samsung





