Раскрыты ключевые особенности следующего недорого смартфона Apple

Александр


Как известно, у Apple есть линейка смартфонов iPhone SE, которая пополняется нерегулярно, но вызывает немалый интерес, ведь эти устройства получают отчасти топовые параметры, но при этом стоят в полтора-два раза дешевле актуальных флагманов.

Инсайдер Unknownz21 рассказал, что iPhone SE четвёртого поколения находится в разработке, а потому может быть выпущен в ближайшие месяцы. Он также раскрыл информацию о некоторых особенностях этого смартфона.

В основу аппарата ляжет начинка и дизайн, позаимствованные у iPhone 14 — тот же процессор A16 Bionic и условно безрамочный экран. Он лишится кнопки домой со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая была у вышедшего в 2022 году iPhone SE третьего поколения, а разблокировать систему можно будет с помощью Face ID, то есть фронтальной камеры со специальными датчиками, которые сканируют лицо. Среди других улучшений — OLED-экран (не исключено, что с адаптивной частотой обновления), а тыльная камера останется одинарной, как у всех предыдущих моделей iPhone SE.

Вместе с тем у новинки будут особенности, которые роднят её с ещё не выпущенной линейкой iPhone 15. К примеру, вместо проприетарного порта Lightning будет использоваться более универсальный USB Type-C и появится физическая кнопка, которую можно настроить на быстрое выполнение определённого действия.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4957
tellurian
Скорее А15. А16 в простые 15 будут ставить.
Вчера в 22:24
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