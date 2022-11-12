«Наш первый подобный опыт». Раскрыты новые характеристики PlayStation VR2
Денис Марков —
Шлем виртуальной реальности PlayStation VR 2 работает на процессоре MediaTek. Об этом рассказала компания в рамках конференции MediaTek's Executive Summit.
Устройство представили достаточно давно. Sony раскрыла ряд ключевых характеристик, но процессор новинки японцы не раскрывали.
Компания сообщила, что это первый подобный опыт в его истории. Как правило, в устройствах VR применяют продукты Qualcomm. В частности, в первом поколении PS VR установлен Snapdragon XR2.
Sony выпустит в продажу шлем виртуальной реальности PSVR2 22 февраля. Он будет стоить $549,99. Гарнитура оснащена OLED-экраном с углом обзора 110 градусов и поддержкой 4K HDR. Она также поддерживает частоту до 120 Гц. Sony также назвала 11 игр для PSVR2.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+4440
Главное, чтобы через год, этих самых игр под новый VR было больше 11 штук. У всех знакомых и приятелей у кого не спрошу, поигрались первое время и потом забросили PS VR. И играть не во что особо а те проекты что есть не плохие или достойные, тех очень мало
12 минут назад
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