Раскрыты первые детали флагмана Samsung Galaxy S25

Артем
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Фото: концепт от Technizo Concept

Корейский бренд переработает дизайн будущей линейки смартфонов, а дисплей флагмана станет немного больше предшественника.

Пост с первыми подробностями был опубликован в аккаунте X (Twitter) авторитетного инсайдера Revegnus. По словам автора, Samsung изменит не только внешний вид Samsung Galaxy S25, но пересмотрит концепцию смартфона в целом. Конкретные перемены в дизайне информатор не перечисляет. Однако можно полагать, что, как минимум, модель не будет копией предыдущих флагманов.

Вторым пунктом стал увеличенный дисплей. Если верить предоставленной информации, Samsung Galaxy S25 получит экран диагональю 6,36 дюйма, вместо 6,2, как у Galaxy S24. 

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Инсайдер Revegnus первыми публикациями снимков Samsung Galaxy Z Flip5 до его выхода, сообщениями о GPU AMD в SoC Exynos 1480, а также автор слил характеристики процессора Exynos 2400, которые позже подтвердились тестами Geekbench.

Ранее мы рассказывали, о стиральной машинке Samsung, которая работает при помощи нейросети и не стоит космических денег.
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Источник:
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