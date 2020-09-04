Осенью прошлого года компания OnePlus выпустила улучшенные версии флагманов OnePlus 7T и 7T Pro. В этом году произойдёт то же самое — выйдут OnePlus 8T и 8T Pro. Сайт Android Central поделился эксклюзивной информацией относительно одной из новинок OnePlus — модели 8T.
OnePlus 8T разрабатывается под кодовым именем Kebab. Известно, что в нём используется AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц (у OnePlus 8 и OnePlus 7T было всего лишь 90 Гц).
Также сообщается, что у OnePlus 8T будет четырёхмодульная камера с 48-мегапиксельным главным сенсором, которому аккомпанируют 16-мегапиксельный ширик, 5-мегапиксельный датчик для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор с портретной линзой. В отличие от OnePlus 8, у нового смартфона будут улучшенные камеры, которые делают фотографии более высокого качества.
Ранее в сеть просочился пресс-рендер OnePlus 8T, на котором видно фронтальную часть этого смартфона. Тогда же сообщалось, что новинка будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 865+ со встроенным модемом 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 128-гигабайтным накопителем, а в качестве операционной системе в ней будет изначально использоваться Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 11 UI.
Можно ожидать, что анонс OnePlus 8T состоится в сентябре, а OnePlus 8T Pro, как и OnePlus 7T Pro в прошлом году, будет показан чуть позже.
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