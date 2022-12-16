Раскрыты подробности о втором поколении Steam Deck

Дизайнеры Steam Deck Лоуренс Янг и Пьер-Лу Гриффе раскрыли первые подробности о следующем поколении портативных консолей Valve в интервью изданию The Verge.Представители компании подтвердили разработку новой консоли, в которой основными улучшениями станут более качественный дисплей и увеличенное время автономной работы.Плохая новость для тех, кто ждёт масштабный апгрейд компонентов и повышение производительности — второе поколение Steam Deck не станет версией «Pro».Как и Nintendo, которая предпочла не повышать производительность Nintendo Switch, Valve планирует поддерживать производительность портативных консолей на одном уровне. Это поможет разработчикам с оптимизацией игр, а пользователям будет проще определиться в выборе модели Steam Deck.Стоит отметить, что и сейчас производитель продолжает улучшать текущее поколение Steam Deck в обновлениях ПО.