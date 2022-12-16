Steam Deck Консоли

Раскрыты подробности о втором поколении Steam Deck

Фархад

Steam Deck 2

Дизайнеры Steam Deck Лоуренс Янг и Пьер-Лу Гриффе раскрыли первые подробности о следующем поколении портативных консолей Valve в интервью изданию The Verge.

Представители компании подтвердили разработку новой консоли, в которой основными улучшениями станут более качественный дисплей и увеличенное время автономной работы.

Плохая новость для тех, кто ждёт масштабный апгрейд компонентов и повышение производительности — второе поколение Steam Deck не станет версией «Pro».

Как и Nintendo, которая предпочла не повышать производительность Nintendo Switch, Valve планирует поддерживать производительность портативных консолей на одном уровне. Это поможет разработчикам с оптимизацией игр, а пользователям будет проще определиться в выборе модели Steam Deck.

Стоит отметить, что и сейчас производитель продолжает улучшать текущее поколение Steam Deck в обновлениях ПО.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

Mers
+4208
Mers
Там еще One-Netbook представила портативную консоль ONEXPLAYER 2.
На старте 899 долларов. Продажи откроют 20 декабря, а доставят устройство в марте-апреле 2023 года.
час назад в 18:57
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