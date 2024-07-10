Раскрыты российские цены на новые смартфоны HONOR 200 и HONOR 200 Pro

Фархад
Honor-200

Анонимный источник в ритейле раскрыл коллегам из «Ленты.ру» цены на будущие смартфоны серии HONOR 200 в России.

Как выяснилось, на российском рынке будут представлены две модели — HONOR 200 и HONOR 200 Pro. Базовый HONOR 200 получит 8 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти. Такая версия будет стоить 50 тысяч рублей. Модификация с 12/512 ГБ обойдётся в 55 тысяч рублей.

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Вторая новинка — HONOR 200 Pro — будет поставляться с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Эта модель оценена в 70 тысяч рублей. Обе модели предлагают шикарные OLED-дисплеи, солидный запас автономности, крутые камеры и топовые чипы Snapdragon.

Новинки HONOR будут доступны для предзаказа с 23 июля.
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Источник:
Лента Ру
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