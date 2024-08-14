Раскрыты сроки выхода народного флагмана Samsung Galaxy S24 FE

Фархад
S24 FE

В последнее время в сети уже успели засветиться официальные пресс-рендеры и полный список характеристик бюджетного флагмана Samsung Galaxy S24 FE. А теперь стали известны и сроки выходе этого девайса.

Согласно ETNews, Samsung планирует выпустить Galaxy S24 FE в октябре 2024 года. За ним последует бюджетный Galaxy A16 в декабре 2024 года. Эти сроки совпадают с прошлогодним запуском Galaxy S23 FE и Galaxy A15.

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Если вы пропустили — Galaxy S24 FE оснащён 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, чипом Exynos 2400 и тремя камерами на 50+12+8 Мп на задней панели. Девайс питается от аккумулятора ёмкостью 4565 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 25 Вт, а также беспроводной и реверсивной беспроводной зарядки.
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Источник:
SamMobile
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