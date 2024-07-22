Раскрыты точные сроки выхода iPhone SE 4. Он оправдает ожидания миллионов фанатов Apple

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Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe заявил, что долгожданный iPhone SE 4-го поколения выйдет в начале следующего года. При этом девайс получит OLED-дисплей, камеру на 48 Мп и кучу других улучшений.По сравнению с текущей моделью, следующий iPhone SE наконец-то предложит безрамочный дизайн, Face ID и порт USB-C. Напомним, нынешняя модель поставляется со сканером Touch ID в кнопке Home и портом Lightning.Размер дисплея устройства увеличится с 4,7 до 6,06 дюйма, причём девайс впервые получит OLED-панель. Ожидается, что iPhone SE 4‌ также предложит чип A18, от 6 до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, алюминиевый корпус, матовую заднюю панель в дизайне iPhone 16, но с одной основной камерой на 48 Мп.По словам инсайдера, анонс iPhone SE 4-го поколения состоится в марте 2025 года, а стартовая цена на новинку вырастет до $499.