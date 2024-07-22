Раскрыты точные сроки выхода iPhone SE 4. Он оправдает ожидания миллионов фанатов Apple

Фархад
iPhone SE // NextPit

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe заявил, что долгожданный iPhone SE 4-го поколения выйдет в начале следующего года. При этом девайс получит OLED-дисплей, камеру на 48 Мп и кучу других улучшений.

По сравнению с текущей моделью, следующий iPhone SE наконец-то предложит безрамочный дизайн, Face ID и порт USB-C. Напомним, нынешняя модель поставляется со сканером Touch ID в кнопке Home и портом Lightning.

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Размер дисплея устройства увеличится с 4,7 до 6,06 дюйма, причём девайс впервые получит OLED-панель. Ожидается, что iPhone SE 4‌ также предложит чип A18, от 6 до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, алюминиевый корпус, матовую заднюю панель в дизайне iPhone 16, но с одной основной камерой на 48 Мп.

По словам инсайдера, анонс iPhone SE 4-го поколения состоится в марте 2025 года, а стартовая цена на новинку вырастет до $499.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1583
tellurian
Они готовы ответить за свои слова?
Вчера в 18:38
#
Dmitriy
+1062
Dmitriy
А поскольку никто ничего реально не обещал, и это всего лишь влажные фантазии... Да и может оказаться масса иных компромиссов, включая корпус, дизайн, железо...
Вчера в 18:59
#
+280
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Стоить он будет рублей 55, проще 14 взять . Или даже 15 , к тому времени цена упадет. Такое себе …
24 минуты назад
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