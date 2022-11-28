Раскрыты цены и дизайн долгожданных новинок Xiaomi





1 декабря компания Xiaomi проведёт презентацию, на которой будет представлена линейка флагманских смартфонов Xiaomi 13 и ещё несколько новинок. Сайт 91mobile раскрыл подробности о двух из них — смарт-часах Xiaomi Watch S2 и TWS-наушниках Xiaomi Buds 4.



Стало известно, как будут выглядеть эти наушники и часы, а также то, по каким ценам Xiaomi будет продавать их в Китае.



Часы Xiaomi Watch S2 получат примерно такой же дизайн, как у Xiaomi Watch первого поколения. У них круглый циферблат с цветным AMOLED-экраном, стальной корпус, есть GPS-модуль и поддержка голосовой связи через Bluetooth. Выйдут две версии — с корпусом 42 и 46 мм. Ориентировочная цена — 999 юаней (около 8,5 тысяч рублей).







Наушники Xiaomi Buds 4 получат дизайн, чем-то напоминающий Apple Airbuds и зарядный чехол обтекаемой формы. У них форма «затычек» и есть встроенные микрофоны, но скорее всего отсутствует активная система шумоподавления, которая была у Xiaomi Buds 3. Ожидается, что они будут стоить примерно 600 юаней (примерно 5 тысяч рублей).

