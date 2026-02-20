Раскрыты цены на всю линейку Samsung Galaxy S26 в России





Российский сайт MT.Today со ссылкой на анонимный источник раскрыл предполагаемые цены на новые флагманы Samsung Galaxy S26 для российского рынка. Информация появилась незадолго до официальной презентации, запланированной на 25 февраля 2026 года. Новинки должны появиться в России практически одновременно с мировым стартом продаж, несмотря на отсутствие официальных поставок. Российский сайт MT.Today со ссылкой на анонимный источник раскрыл предполагаемые цены на новые флагманы Samsung Galaxy S26 для российского рынка. Информация появилась незадолго до официальной презентации, запланированной на 25 февраля 2026 года. Новинки должны появиться в России практически одновременно с мировым стартом продаж, несмотря на отсутствие официальных поставок. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Базовая модель Samsung Galaxy S26 с 256 ГБ памяти будет стоить 94 990 рублей, а версия на 512 ГБ — 109 990 рублей. Galaxy S26+ оценён в 109 990 рублей за модификацию с 256 ГБ и в 124 990 рублей за версию на 512 ГБ. Эти цены оказались ниже стартовых цен предыдущего поколения Galaxy S25 (от 99 990 рублей).Топовый Galaxy S26 Ultra обойдётся российским покупателям в 139 990 рублей за версию с 256 ГБ, 159 990 рублей за 512 ГБ и 209 990 рублей за модификацию с 1 ТБ памяти. В версии с накопителем 1 ТБ будет установлено 16 ГБ оперативной памяти, тогда как остальные конфигурации получат 12 ГБ ОЗУ.Европейские цены на новую линейку Galaxy, по данным ресурса WinFuture, составят от €999 за базовую модель, €1269 за Galaxy S26+ и €1469 за Galaxy S26 Ultra, что выше цен предшественников. Основной причиной удорожания на глобальном рынке стал дефицит оперативной памяти и рост себестоимости компонентов. В Южной Корее цены вырастут на 70–110 долларов по сравнению с Galaxy S25.Ожидается, что поставляемые в Европу модели Galaxy S26 и Galaxy S26+ получат процессор Samsung Exynos 2600, изготовленный по 2-нм техпроцессу. Galaxy S26 Ultra во всех регионах будет оснащаться чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ранее стало известно, что все смартфоны серии Galaxy S2 будут работать под управлением One UI 8.5 на базе Android 16 и получат дисплеи Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц. Старт продаж намечен на март. В России новинки будут доступны через параллельный импорт в крупных сетях и на маркетплейсах, официальной гарантии Samsung, как и прежде, не предусмотрено.