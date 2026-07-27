Раскрыты возможности и дизайн Apple Watch Series 12 и Ultra 4

Марк Гурман из Bloomberg рассказал, как изменятся умные яблочные часы осенью 2026 года.Традиционно осенний сезон не обойдется без новых Apple Watch Series 12 и флагманские Apple Watch Ultra 4, однако визуальных изменений в этом поколении ждать не стоит. По данным авторитетного инсайдера Марка Гурмана, дизайн часов останется прежним. Все изменения сосредоточены на производительности и мониторинге здоровья. А новые Apple Watch SE вовсе пропустят будущую презентацию.Apple Watch Series 12 и Ultra 4 получат чип нового поколения (предположительно S11 или S12), что обеспечит ощутимый скачок плавности работы и энергоэффективности. В прошлых поколениях использовался процессор S10, чья производительность практически не менялась еще со времен S9. Также ожидается точечный апгрейд датчиков и фитнес-трекинга.Соответственно, Гурман опроверг слухи о внедрении сканера отпечатков пальцев Touch ID в боковую кнопку или колесико Digital Crown, поскольку технология требует существенного конструктивного изменения корпуса. Проект встроенных в ремешки медицинских датчиков, о которых ранее ходили слухи, также пока не готов к массовому производству.Любителям визуальных обновлений придется запастись терпением. Обновленную внешку Apple Watch не стоит ждать в ближайшие пару лет. А функцию измерения уровня сахара в крови представят не раньше 2030 года.