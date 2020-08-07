11 августа компания Xiaomi проведёт презентацию, на которой будет представлено несколько новинок. В том числе флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, выпуск которого приурочат к десятилетию компании.
По данным инсайдера Росса Янга, Xiaomi Mi 10 Ultra должен стать самым первым в мире смартфоном с прозрачной фронтальной камерой. Благодаря такому решению у смартфона сохранится условно безрамочный дизайн и не будет выреза, создающего слепую зону на экране. Тот же инсайдер утверждает, что Xiaomi выпустит смартфон Mi 10 Ultra небольшой партией и фактически это будет демо-образец, демонcтрирующий развитие технологий.
В китайской блогосфере ходят слухи, что Xiaomi выпустит две версии Mi 10 Ultra у первой будет керамический корпус, а у второй корпус из полностью прозрачного стекла. Керамический вариант — попроще, он будет доступен в конфигурациях 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ, а прозрачный более продвинутый — 12 + 256 ГБ и 16 + 512 ГБ.
Предполагаемый дизайн Xiaomi Mi 10 Ultra:
В Xiaomi Mi 10 Ultra будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon 865+ со встроенным модемом 5G, оперативная память стандарта LPDDR5, накопитель самого быстрого в настоящее время формата UFS3.1, модуль Wi-Fi 6, набор из нескольких камер с очень крупными объективами и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной и 55-ваттной беспроводной зарядки.
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По данным инсайдера Росса Янга, Xiaomi Mi 10 Ultra должен стать самым первым в мире смартфоном с прозрачной фронтальной камерой. Благодаря такому решению у смартфона сохранится условно безрамочный дизайн и не будет выреза, создающего слепую зону на экране. Тот же инсайдер утверждает, что Xiaomi выпустит смартфон Mi 10 Ultra небольшой партией и фактически это будет демо-образец, демонcтрирующий развитие технологий.
В китайской блогосфере ходят слухи, что Xiaomi выпустит две версии Mi 10 Ultra у первой будет керамический корпус, а у второй корпус из полностью прозрачного стекла. Керамический вариант — попроще, он будет доступен в конфигурациях 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ, а прозрачный более продвинутый — 12 + 256 ГБ и 16 + 512 ГБ.
Предполагаемый дизайн Xiaomi Mi 10 Ultra:
В Xiaomi Mi 10 Ultra будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon 865+ со встроенным модемом 5G, оперативная память стандарта LPDDR5, накопитель самого быстрого в настоящее время формата UFS3.1, модуль Wi-Fi 6, набор из нескольких камер с очень крупными объективами и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной и 55-ваттной беспроводной зарядки.
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Интересный телефон намечается, жаль, что не куплю