Раскрыты все преимущества процессора Apple A19 из iPhone 17





Компания Apple представила Компания Apple представила базовую версию iPhone 17 , а также рассказала об улучшенной версии процессора собственной разработки, которая используется в этом устройстве.

Чип получил название A19 и содержит 6 ядер центрального процессора с двумя высокопроизводительными и четырьмя энерогоэффективными ядрами. У встроенного видеоускорителя 5 ядер, имеется поддержка аппаратной трассировки лучей, технологии Mesh-шейдинга и апскейлинга изображения по технологии MetalFX. За обработку нейросетевых операций отвечает 16-ядерный движок с увеличенной пропускной способностью и производительностью.В сравнении с предыдущей моделью новый процессор показывает 20-процентный прирост производительности при сохранении прежнего уровня энергопотребления. Если сравнивать с A15 Bionic из iPhone 13, новый чип в два раза производительнее. В результате на iPhone 17 можно запускать топовые игры, они будут показывать более высокие значения FPS, чем на iPhone 16.