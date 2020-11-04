Старт продаж Xbox Series X и S в России намечен на 10 ноября, а мы уже можем взглянуть на самую топовую версию консоли Microsoft следующего поколения. Сначала мы решили поделиться подробной распаковкой, чтобы ознакомиться с внешним видом устройства и комплектацией.
Коробка
На главной стороне изображена верхушка Xbox Series X с фирменной вентиляцией. На обратной стороне красуется Мастер Чиф из культовой вселенной Halo с перечислением ключевых особенностей консоли.
Microsoft напоминает нам, это самый мощный Xbox за всю историю. Технология Velocity Architecture значительно увеличивает скорость загрузок, имеется обратная совместимость, позволяющая запускать игры от четырех поколений Xbox, а благодаря подписке Game Pass вы ежемесячно получаете доступ к 100 различным играм. Также стоит отметить, что все проекты от студий Microsoft доступны в этом сервисе в день релиза.
Что внутри
Открывая коробку с Xbox Series X вы сразу по центру увидите консоль, которая по бокам защищена специальным материалом. Над устройством сверху размещается картонный отсек, где спряталась вся остальная комплектация.
Сама консоль довольно легкая и совсем не кажется громоздкой, судя по всему, Xbox Series X — самый компактный некстген в топовой комплектации. Ниже фото в вертикальном положении.
На лицевой панели размещены: щель оптического привода, кнопка извлечения диска, USB-порт, клавиша подключения геймпадов и кнопка включения.
На нижней части консоли расположена несъемная подставка для вертикальной установки.
На спинке Xbox Series X разместились все необходимые порты: LAN, 2 x USB, разъем питания, HDMI и слот для расширения памяти.
Для горизонтального размещения на одной из граней имеются четыре противоскользящие ножки.
Также не будет лишним еще раз показать это крутейшую вентиляционную решетку с внутренней отделкой зеленого цвета. Смотрится очень эффектно.
Остальная комплектация
В комплект вместе с консолью входят HDMI-кабель, кабель питания, обновленный геймпад и пара батареей. Также имеется различная бумажная документация.
Геймпад
Обновленный контроллер с матовым покрытием получил новую кнопку «Поделиться», а также крестовину, которая может быть знакома некоторым пользователям по элитной версии геймпада.
На первый взгляд триггеры стали плотнее. Внутренняя сторона ручек геймпада текстурирована, благодаря этому улучшился хват и тактильные ощущения. Для зарядки используется USB-C, также на месте 3,5 мм разъем для подключения гарнитур.
Перед тем как распаковать коробку с Xbox Series X казалось, что он будет довольно крупный, а в итоге он произвел впечатления довольно компактного устройства. Консоль не поместилась в узкую нишу под телевизором, зато отлично вписалась сзади.
Геймпад сохранил «классический» форм-фактор, он всё также превосходно сидит в руках, а ассиметричное расположение стиков, на мой взгляд, самое эргономичное решение в области контроллеров. Отдельно хочу отметить новую кнопку для публикации скриншотов и клипов, ранее этой возможности не хватало.
В ближайшее время мы опубликуем более подробный обзор с демонстрацией интерфейса, впечатлениями от работы и прочей полезной информацией. Возможно, сделаем даже несколько стримов, чтобы продемонстрировать основные особенности Xbox Series X в режиме реального времени, а пока можете задать интересующие вас вопросы в комментариях и посмотреть небольшой ролик по мотивам распаковки топовой консоли Microsoft следующего поколения.
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Изучите свои фотки как следует....Какой-то там неправильный usb type c
а другой разъём для чего?
Вариант 2: на случай подключение геймпада usb-c просто удобней подключать, потому как мы знаем обычный юсб подключается :
А обычный usb 3.1 (или какой там) и аналогичный type c 3.1 будут одинаково работать?