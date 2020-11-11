OnePlus

Основные характеристики: дисплей 6,49" (90 Гц, 2400×1080), 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки, память 6/128 ГБ, Snapdragon 690, квадрокамера 64 МП

Поддержка опции Plus

Промокоды: OPLUSN10 или SOBYTIE (не забудьте взять купон продавца)

Основные характеристики: дисплей 6,44" (90 Гц, 2400×1080), 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки, память 8/128 ГБ (есть вариант 12/256), Snapdragon 765G, квадрокамера 48 МП,

Поддержка опции Plus

Промокод: URASALE (не забудьте взять купон продавца)

Основные характеристики: Snapdragon 865, экран 6,55" (120 Гц), память 8/128 ГБ (есть вариант 12/256), квадрокамера 48 МП

Поддержка опции Plus

Промокод: URASALE (не забудьте взять купон продавца)

Основные характеристики: дисплей 6,78" (120 Гц), 4510 мАч, память 8/128 ГБ (есть вариант 12/256), Snapdragon 865, квадрокамера 48 МП

Поддержка опции Plus

Промокод: URASALE (не забудьте взять купон продавца)

Apple

Основные характеристики: 128 ГБ, камера 12 МП, дисплей Retina HD 4,7", процессор A10 Fusion

Поддержка опции Plus

Промокод: SOBYTIE (не забудьте взять купон продавца)

Основные характеристики: 64 ГБ, двойная камера 12 МП, дисплей 5,8", процессор A12 Bionic

Поддержка опции Plus

Промокод: URASALE (не забудьте взять купон продавца)

Основные характеристики: 64 ГБ, камера 12 МП, дисплей 6,1", процессор A13 Bionic

Поддержка опции Plus

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