Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ



билайн запустил распродажу 11.11, в которой участвуют более 1000 товаров со скидками до 90%. Это различные модели смартфонов, колонок, наушников, смарт-часов и аксессуаров.

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Распродажа 11.11 в билайне — это возможность купить то, что давно планировали: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя. Например, выбрать новенький смартфон для мамы или смарт-часы для ребёнка. А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, гаджеты и девайсы стоит дополнить SIM-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис «Моя безопасность», можно здесь.

Стоит заранее подумать и о том, чтобы обеспечить себе в праздники любимую музыку с качественным звуком. На распродаже 11.11 в билайне доступен широкий выбор умных колонок. А получить выбранные товары можно с бесплатной доставкой на заказы от 3000 рублей. Платить всю сумму сразу необязательно. Для удобства клиентов предусмотрена возможность кредита или рассрочки.

Можно не ждать новогодней суеты и сделать покупки осознанно и с выгодой уже сейчас. Не теряйте времени, переходите в каталог распродажи в билайне и выбирайте более чем из 1000 товаров со скидками до 90%.

Предложение действует до 12 ноября 2024 года.


Реклама. ПАО «ВымпелКом», г. Москва, ОГРН 1027700166636. Подробнее на сайте: beeline.ru
erid: 2VSb5yGH5mA

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