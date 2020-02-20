Распродажа роботов-пылесосов ILIFE: скидки на Aliexpress до 57%





Ранее мы рассказывали про роботы-пылесосы ILIFE: знакомили вас с самим брендом, и писали обзоры нескольких показавшихся нам интересными моделей. Повторяться не будем, лучше напомним, как удобно иметь у себя в квартире ежедневного автоматизированного помощника. А кроме того, в конце текста вас ждет информация о скидках на несколько отличных роботов-пылесосов.

Честно говоря, робот-пылесос не панацея для тех, кто мечтает вообще избавить себя от уборки пола. Такое вряд ли возможно. Зато он прекрасно справляется с поддержанием ежедневного порядка, помогает значительно меньше времени тратить на уборку по выходным и станет находкой для всех, у кого дома есть животные. Если говорить про опыт использования актуальных сейчас моделей, а не каких-нибудь монстров из древности, у меня нет ни одного знакомого, кто не был бы доволен наличием у себя дома робота-пылесоса. Мелкий мусор, шерсть, крошки на кухне, пыль в труднодоступных уголках — все это исчезает из квартиры при настроенной ежедневной автоматической уборке. Кроме того, робот еще и пассивно помогает в поддержании порядка — он дисциплинирует меньше разбрасывать вещи по квартире и не оставлять для него препятствия.

А теперь у нас есть главная новость. Если вы давно уже думали о покупке робота-пылесоса, сейчас наступает лучшее время для этого. На Aliexpress стартует неделя бренда ILIFE с очень хорошими скидками на многие популярные модели. Распродажа продлится с 17 по 23 февраля, купить разные модели можно будет на 45-57% дешевле привычных цен. Подсказываем, холостяки могут сами сделать себе подарок на 23 и значительно облегчить свою одинокую жизнь. А девушки могут выбрать робот-пылесос в качестве подарка любимому мужчине — наверняка он будет рад появлению дома еще одного гаджета, да и освободившееся от уборки время можно потратить вдвоем на что-то более приятное или полезное.









В частности, обратить внимание можно на модель ILIFE V7s Plus с функцией не только сухой, но также и влажной уборки. Это идеальный вариант для квартир, в которых почти нет ковров, то есть для керамогранита, ламината, паркетной доски. Этот робот-пылесос умеет работать как в классическом режиме, собирая пыль и грязь с помощью метущей щетки и всасывания, а также делает легкую влажную уборку, для чего ко дну нужно присоединить тряпку из микрофибры, а также залить воду в резервуар внутри корпуса. Жидкость будет постепенно капать на тряпку, смачивая ее. Разумеется, с полноценным мытьем это не сравнится, но все равно полы в квартире становятся заметно чище. Особенно это заметно на кухне, где часто остаются капли и брызги. Кстати, есть еще один лайфхак для ежедневной влажной уборки — в воду можно добавить несколько капель эфирного масла и получить дома легкий приятный аромат.

Если же влажная уборка не требуется или дома много ковров, стоит присмотреться к весьма неплохой модели ILIFE V5s Pro среднего ценового сегмента — теперь она стоит всего 138 долларов, а мощный робот W400 с функцией мытья пола обойдется в две сотни долларов. Кроме того, в распродаже участвуют и другие модели с функцией влажной протирки пола (например, V8s), мощные пылесосы для ковровых покрытий или варианты для тех, у кого дома живет несколько питомцев с длинной шерстью. Всего в акции участвует 9 роботов-пылесосов, а выбрать для себя наиболее подходящее устройство можно на странице распродажи на Aliexpress или посмотреть модельный ряд на официальном русскоязычном сайте ILIFE.





