В скором времени Huawei планирует выпустить новую флагманскую линейку смартфонов Mate. Инсайдер Стив Хеммештоффер поделился утечкой, которая раскрывает дизайн самой топовой модели — Mate 40 5G.
Судя по рендерам, Mate 40 5G получит слегка загнутый по краям экран с двойной селфи-камерой, которая размещается в небольшом продолговатом вырезе. Основная камера как минимум тройная, причём под неё выделен относительно огромный модуль, примерно как у Lumia 1020. Вспышка тоже довольно крупная, она выполнена в форме восклицательного знака и обладает двумя светодиодами, один из которых небольшой, а второй в несколько раз больше. У корпуса смартфона закруглённые углы и обтекаемые края.
Размер камеры у Mate 40 5G чуть больше, чем у прошлогодней модели P30 Pro. В модуле сделано четыре выреза, но в одном из них не видно никакой оптики, из чего можно сделать, что там, возможно, размещена система лазерного автофокуса или сканер LiDAR для работы с дополненной реальностью.
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