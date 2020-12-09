Компания Samsung готовится представить новые флагманские смартфоны. Их анонс должен состояться в середине января 2021 года, но основные подробности раскрыты уже сейчас, за месяц с лишним до официальной презентации.
Инсайдер Ice universe выложил в твиттере довольно длинный тизер. Ещё не выпущенные новинки Samsung демонстрируются в видеоролике на протяжении двух минут, причём основное внимание уделяется дизайну камеры. По всей видимости, этот ролик будет демонстироваться на презентации Galaxy S21.
The design of the Samsung Galaxy S21 series is exciting! pic.twitter.com/72ZVYBEsBx— Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2020
Ожидается, что в новую флагманскую линейку войдут по меньшей мере три смартфона — Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G и Galaxy S21 Ultra 5G. В камерах первой и второй модели использованы сенсоры 12 Мп (широкоугольный), 12 Мп (сверхширокоугольный) и 64 Мп (телефото). У Galaxy S21 Ultra 5G будет гораздо более навороченная камера — с датчиками на 108 Мп (широкоугольный), 12 Мп (сверхширокоугольный), 10 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом) и 10 Мп (перископный модуль с 10-кратным оптическим зумом).
По сведениям инсайдеров, смартфоны отличаются размерами экранов:
- Galaxy S21 5G — 6,2 дюйма
- Galaxy S21+ 5G — 6,7 дюйма
- Galaxy S21 Ultra 5G — 6,8 дюйма
Смартфоны будут выпущены в нескольких цветах, в том числе в сером, чёрном и фиолетовом. У них будет совместимость с S Pen, хотя стилуса не будет в стандартной комплектации и в корпусе не предусмотрен отсек для его хранения. По слухам, комплектная зарядка у Galaxy S21+ 5G и Galaxy S21 Ultra 5G будет 25-ваттной, хотя эти смартфоны смогут заряжаться от адаптеров мощностью до 45 ватт. Galaxy S21 5G будет поддерживать только 25-ваттную зарядку, а в комплектацию включат 15-ваттный адаптер. Инсайдеры также утверждают, что Samsung в сотрудничестве с Microsoft реализует в линейке Galaxy S21 запуск топовых игр из облачного каталога Xbox.
Сайт LetsGoDigital на основе многочисленных утечек о дизайне визуализировал, как могут выглядеть новинки Samsung:
Скорее всего, в линейке Galaxy S21 будет использоваться новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, а в некоторых странах будут продаваться версии устройств с процессором Exynos 2100.
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Опять лучшие камеры достались
Лопатам
Да поставьте вы их в обычный смарт
6.2 дюйма и народ потянется и даже с iphone
Или они не могут этого сделать технически?