Galaxy S21

Компания Samsung готовится представить новые флагманские смартфоны. Их анонс должен состояться в середине января 2021 года, но основные подробности раскрыты уже сейчас, за месяц с лишним до официальной презентации.

Инсайдер Ice universe выложил в твиттере довольно длинный тизер. Ещё не выпущенные новинки Samsung демонстрируются в видеоролике на протяжении двух минут, причём основное внимание уделяется дизайну камеры. По всей видимости, этот ролик будет демонстироваться на презентации Galaxy S21.


Ожидается, что в новую флагманскую линейку войдут по меньшей мере три смартфона —  Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G и Galaxy S21 Ultra 5G. В камерах первой и второй модели использованы сенсоры 12 Мп (широкоугольный), 12 Мп (сверхширокоугольный) и 64 Мп (телефото). У Galaxy S21 Ultra 5G будет гораздо более навороченная камера — с датчиками на 108 Мп (широкоугольный), 12 Мп (сверхширокоугольный), 10 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом) и 10 Мп (перископный модуль с 10-кратным  оптическим зумом).

По сведениям инсайдеров, смартфоны отличаются размерами экранов:

  • Galaxy S21 5G — 6,2 дюйма
  • Galaxy S21+ 5G — 6,7 дюйма
  • Galaxy S21 Ultra 5G — 6,8 дюйма

Смартфоны будут выпущены в нескольких цветах, в том числе в сером, чёрном и фиолетовом. У них будет совместимость с S Pen, хотя стилуса не будет в стандартной комплектации и в корпусе не предусмотрен отсек для его хранения. По слухам, комплектная зарядка у Galaxy S21+ 5G и Galaxy S21 Ultra 5G будет 25-ваттной, хотя эти смартфоны смогут заряжаться от адаптеров мощностью до 45 ватт. Galaxy S21 5G будет поддерживать только 25-ваттную зарядку, а в комплектацию включат 15-ваттный адаптер. Инсайдеры также утверждают, что Samsung в сотрудничестве с Microsoft реализует в линейке Galaxy S21 запуск топовых игр из облачного каталога Xbox.

Сайт LetsGoDigital на основе многочисленных утечек о дизайне визуализировал, как могут выглядеть новинки Samsung:
Предполагается, что через несколько месяцев после выпуска линейки Galaxy S21 компания Samsung представит недорогой смартфон Galaxy S21 Fan Edition. Как и предыдущая модель, он унаследует часть флагманских характеристик, но будет стоить намного дешевле флагманов.

Скорее всего, в линейке Galaxy S21 будет использоваться новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, а в некоторых странах будут продаваться версии устройств с процессором Exynos 2100.


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