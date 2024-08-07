Рассекречен российский аналог Xbox и PlayStation

Александр


В сеть утекла информация о прототипе игровой консоли на базе процессора Эльбрус-2C3. Она разрабатывается в качестве замены иностранным аналогам (в основном Sony PlayStation и Microsoft Xbox).

Судя по утечке, прототип оснащён двухъядерным процессором Эльбрус шестого поколения со встроенной графикой GX6650 и тремя видеовыходами. Обещана поддержка игр приблизительно двадцатилетней давности, в том числе Doom 3, Quake 2, 3 и 4, Portal, CS:GO, GTA III и GTA Vice City. Впрочем, на консоль портированы и более свежие проекты.



Консоль работает на собственной операционной системе, которая позволяет запускать игры, разработанные для Windows и Linux, причём игры необходимо адаптировать для этой платформы. Также предусмотрен блок памяти, служащий в качестве защиты от пиратства.

Устройство выглядит как компактный компьютер, которые обычно используются в офисах и госучреждениях. Впрочем, дизайн может измениться, если дело всё же дойдёт до массового выпуска. Релиз консоли запланирован на 2028 год.
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Комментарии

tellurian
+1647
tellurian
С дизайном так и не научились у нас :(
час назад в 14:15
#
+282
Voreland tellurian
И не только с дизайном… :(
час назад в 14:19
#
+4779
Carter_Mayers
Даже в во времена PS4 и Xbox One, выпустить такое было бы стыдно. Такое, даже самым подвальным китайцам не снилось😁
час назад в 14:32
#
Dmitriy
+1074
Dmitriy
Пушка! Бомба! Такие на врагов кидать и всё, гарантировано их, уничтожение, все со смеху сдохнут.
57 минут назад
#
tellurian
+1647
tellurian
К 2028 году это будет ещё большим хламом, чем сейчас.
Кому это будет нужно?
Больше похоже на освоение бюджетных средств, чем на попытку сделать качественный продукт.
42 минуты назад
#
tellurian
+1647
tellurian tellurian
К 2028 году скорее всего авйдут новые поколения приставок.

Они бы лучше скупали б/у приставки 3 плойки и иксбокса 360 и эти комплектующие ставили — больше пользы 😅
41 минуту назад
#
+456
den3221
Ничего к 2228 году норм консоли у нас будут! Как раз ps5 догоним!)
32 минуты назад
#
Mers
+5244
Mers
Попытка в Стим машинс?🤔
27 минут назад
#