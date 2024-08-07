Рассекречен российский аналог Xbox и PlayStation

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В сеть утекла информация о прототипе игровой консоли на базе процессора Эльбрус-2C3. Она разрабатывается в качестве замены иностранным аналогам (в основном Sony PlayStation и Microsoft Xbox).Судя по утечке, прототип оснащён двухъядерным процессором Эльбрус шестого поколения со встроенной графикой GX6650 и тремя видеовыходами. Обещана поддержка игр приблизительно двадцатилетней давности, в том числе Doom 3, Quake 2, 3 и 4, Portal, CS:GO, GTA III и GTA Vice City. Впрочем, на консоль портированы и более свежие проекты.Консоль работает на собственной операционной системе, которая позволяет запускать игры, разработанные для Windows и Linux, причём игры необходимо адаптировать для этой платформы. Также предусмотрен блок памяти, служащий в качестве защиты от пиратства.Устройство выглядит как компактный компьютер, которые обычно используются в офисах и госучреждениях. Впрочем, дизайн может измениться, если дело всё же дойдёт до массового выпуска. Релиз консоли запланирован на 2028 год.