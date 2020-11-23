OnePlus 9 Pro
Еще совсем недавно компания OnePlus представила свой флагман 8T, а в сети уже начали появляться слухи о следующей модели. Сообщается, что его представят в марте следующего года, а это на четыре недели опережает привычный график выпуска.

Поставщик многочисленных утечек OnLeaks опубликовал серию рендеров, которая позволяет взглянуть на топовый OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9 Pro

Судя по изображениям, смартфон сохранит узнаваемые черты, но значительно измениться дизайн модуля основной камеры. Он будет похож на флагман линейки Galaxy Note этого года. Еще одно существенное отличие OnePlus 9 Pro от 8T заключается в форме дисплея: неанонсированное устройство получит изогнутый 6,7-дюймовый экран, в то время как 8T оснащается плоской 6,55-дюймовой панелью.

OnePlus 9 Pro

Стоит отметить, что эти CAD-рендеры основаны на смартфоне, который всё еще находится на стадии прототипа. По словам OnLeaks, большинство элементов дизайна OnePlus 9 Pro готовы к запуску финальной версии и потенциальные изменения возможны только в незначительных деталях.

OnePlus 9 Pro

Помимо этого, появилось реалистичное изображение модуля камеры неанонсированного флагмана. Издание 91mobiles отмечает, что разрешение основной камеры составит 48 МП, а фокусное расстояние — 6 мм.

Камера

Что касается обычной версии OnePlus 9, то на неё можно взглянуть в защитных чехлах. По слухам, он получит аналогичный сетап камер.

OnePlus 9

Смартфон оборудуют плоской AMOLED-панелью с частотой обновления до 120 Гц. Если верить предыдущим утечкам, смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 875, а пользователи получат Android 11 с оболочкой OxygenOS 11 из коробки.


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