





Предыдущие слухи указывали, что модельный ряд Galaxy S21 будет запущен в январе 2021 года. Новая утечка утверждает, что флагманская серия будет анонсирована и в первый месяц следующего года и тогда же поступит в продажу.По словам Джона Проссера, Samsung представит Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra 14 января. Он сообщает, что старт предварительных заказов на всю серию намечен на тот же день, а в продажу новинки поступят с 29 января. Блогер также отметил, что устройства будут выпущены в следующих цветовых решениях: черном, сером, розовом, серебряном, фиолетовом и белом.Ожидается, что Samsung в этом году откажется от изогнутых экранов. Смартфоны получат Android 11 с оболочкой One UI 3.1 из коробки. Они будут оснащаться процессорами Exynos 2100 или Snapdragon 875 в зависимости от региона. Помимо этого, есть информация, что южнокорейский производитель оборудует свои новинки экранами Super AMOLED Infinity-O с частотой 120 Гц, защитой IP68, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатка пальца.Что касается камеры, основной модуль скорее всего будет оснащен пятью объективами с двумя телевиками. Ёмкость батарей Galaxy S21, S21 + и S21 Ultra составит 4000, 4800 и 5000 мАч соответственно. Ожидается, что смартфоны получат быструю зарядку, а также функцию обратной беспроводной подзарядки, слот для карт памяти microSD и сертификацию воспроизведения видео HDR10+.