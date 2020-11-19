





Если вдруг комплектный геймпад Xbox вам не по душе, возможно, новое предложение от Razer придется по вкусу. Компания представила свой первый контроллер, который предназначен для Series X/S. Новинка получила название Wolverine V2.Геймпад получил Razer Mecha-Tactile Action и Mecha-Tactile D-Pad с коротким ходом (0,65 мм). По словам производителя, это сокращает задержку срабатывания на 35 процентов по сравнению со стандартным контроллером Xbox. Компания также заявляет, что жизненный цикл кнопок составляет 3 миллиона нажатий, поэтому аксессуар должен быть довольно прочным.Как и в случае с Wolverine Ultimate (он обратно совместим с новыми консолями Microsoft), новинка V2 оснащается настраиваемыми кнопками. У триггеров и бамперов имеется специальный режим для стрельбы в шутерах от первого лица.Razer утверждает, что Wolverine V2 обладает «превосходной экономикой» с нескользящими резиновыми рукоятками, которые обеспечивают естественное положение в руках. Стоимость новинки составляет 100 долларов, а приобрести геймпад можно будет, начиная с сегодняшнего дня, на официальном сайте Razer.