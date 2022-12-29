Процессоры Байкал

Разогнанный процессор «Байкал» работает на одном уровне с Intel Core i7 13-го поколения

Александр


В базе бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования компьютера с разогнанным процессором Baikal-S (BE-S1000). Тактовая частота чипа была увеличена с 2 до 2,5 ГГц. Baikal-S обладает 48 ядрами ARM Cortex-A75 и теплопакетом не выше 120 Вт.

Компьютер набрал всего 497 баллов в одноядерном тесте и аж 16 271 балл в многоядерном. С базовой тактовой частотой его результаты заметно скромнее — 405 и 14 246 баллов соответственно.

Результат неоднозначный. С одной стороны, одноядерная работа Baikal-S даже хуже, чем у смартфонов среднего уровня, выпущенных пару лет назад (например, Pixel 4a, который набирает в Geekbench 549 баллов). А с другой, многопоточность Baikal-S соответствует уровню новейшего процессора Intel Core i7-13700K. Этот чип Intel показывает результат в 16 989 баллов, у него 16 ядер, которые работают с тактовой частотой 3400 МГц.
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Samsung представила процессор Exynos 2200 с графикой на базе архитектуры AMD RDNA 2
В зарубежные ноутбуки поставят российские процессоры «Байкал». Будете брать?
В новейших процессорах Intel обнаружена неприятная проблема
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

13den666
+393
13den666
Можно конечно прикалываться сколько угодно но тем не менее это уже неплохой результат
час назад в 15:36
#
tellurian
+4890
tellurian
Круто! Для определённых задачи супер решение.
48 минут назад
#
Mers
+4258
Mers
👍🏻
23 минуты назад
#
Купить рекламу