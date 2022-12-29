Разогнанный процессор «Байкал» работает на одном уровне с Intel Core i7 13-го поколения
Александр Кузнецов —
В базе бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования компьютера с разогнанным процессором Baikal-S (BE-S1000). Тактовая частота чипа была увеличена с 2 до 2,5 ГГц. Baikal-S обладает 48 ядрами ARM Cortex-A75 и теплопакетом не выше 120 Вт.
Компьютер набрал всего 497 баллов в одноядерном тесте и аж 16 271 балл в многоядерном. С базовой тактовой частотой его результаты заметно скромнее — 405 и 14 246 баллов соответственно.
Результат неоднозначный. С одной стороны, одноядерная работа Baikal-S даже хуже, чем у смартфонов среднего уровня, выпущенных пару лет назад (например, Pixel 4a, который набирает в Geekbench 549 баллов). А с другой, многопоточность Baikal-S соответствует уровню новейшего процессора Intel Core i7-13700K. Этот чип Intel показывает результат в 16 989 баллов, у него 16 ядер, которые работают с тактовой частотой 3400 МГц.
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