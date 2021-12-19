Компания Apple сильно ограничивает функциональность чипа U1, который установлен в её смартфоны начиная с моделей линейки iPhone 11. Независимому разработчику Бастиану Алендофски удалось «сломать барьеры» и показать, на что способен этот чип.



Алендофски создал приложение, с помощью которого можно управлять различными устройствами в доме, наводя на них смартфон и выбирая варианты действий (например, регулировать освещение и включать и выключать различные приборы). Чип U1 определяет местоположение этих устройств, позволяя приложению понимать, что именно хочет сделать пользователь. Как это происходит, показано на видео:





iPhone превратился в универсальный пульт дистанционного управления. Приборы «знают», куда именно направлен пульт.



К сожалению, у вас не получится повторить то же самое, просто установив приложение, которое создал Алендофски. Дело в том, что Apple ограничивает использование U1 исключительно своей экосистемой (HomePod mini и AirTags), поэтому разработчику пришлось разработать специальную плату, которая задействует ARKit. Технология дополненной реальности ARKit позволяет определить местоположение человека в помещении и отследить его действия со смартфоном.







